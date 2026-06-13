Певицата отбелязва 50 години на сцена с мащабен концерт-спектакъл

50 години на сцена отбелязва народната певица Илка Александрова с голям юбилеен концерт в Античния театър в Пловдив. Концертът обещава музика на живо и мащабен танцов спектакъл. 

Той ще се проведе на 20 септември тази година от 20:00. 

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"Тези 50 години минаха много бързо и динамично. Винаги ми е било мечта да направя концерт в Античния театър. Подготвили сме авторски концерт-спектакъл, освен това музиката ще бъде на живо. Подготвявам и нови песни, които ще изпълня по време на концерта", разказа певицата. 

"Народната музика е нашата идентичност, затова искам да поддържам този пламък. Смятам, че ако "изпуснем” фолклора, сме загубени", уточни Илка Александрова. 

Повече гледайте във видеото. 

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