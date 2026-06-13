Снимка: Стопкадър, NOVA
-
Свилен от „Остава” и Иван от P.I.F.: Събрахме талантите си, за да правим нова музика
-
Как да стигнем до първия ред на концерт и на каква цена
-
Братя Аргирови: За цената на славата, срещите с Ванга и живота в Норвегия
-
"Мезмерик опън еър" отново събира феновете на електронната музика
-
До края на юли ще стане ясно кой ще е българският град домакин на „Евровизия”
-
„Баща ми на сцената беше като Супермен“: Синът на легендата Жо Дасен разкри личната си история пред NOVA
Певицата отбелязва 50 години на сцена с мащабен концерт-спектакъл
50 години на сцена отбелязва народната певица Илка Александрова с голям юбилеен концерт в Античния театър в Пловдив. Концертът обещава музика на живо и мащабен танцов спектакъл.
Той ще се проведе на 20 септември тази година от 20:00.
Николина Чакърдъкова с емоционален разказ за 24 май, учителите и българския дух
"Тези 50 години минаха много бързо и динамично. Винаги ми е било мечта да направя концерт в Античния театър. Подготвили сме авторски концерт-спектакъл, освен това музиката ще бъде на живо. Подготвявам и нови песни, които ще изпълня по време на концерта", разказа певицата.
"Народната музика е нашата идентичност, затова искам да поддържам този пламък. Смятам, че ако "изпуснем” фолклора, сме загубени", уточни Илка Александрова.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни