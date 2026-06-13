След валежите и последвалото захлаждане почивните дни ще са по-спокойни. В събота облачността ще е по-съществена в Централна и Източна България с възможни слаби валежи. На запад облачността ще е променлива, с разкъсвания, но дъжд ще превали в планините. Неделният ден ще е слънчев с временни заоблачавания и вероятността за кратки, слаби дъждове по планините и в източните райони. Температурите постепенно ще се повишават – в събота следобед ще са от 21 до 26 градуса, а в неделя – между 25 и 30.

Предстоящата седмица ще е гореща, с дневни температури в повечето дни между 27 и 32 градуса. Времето ще се движи в летен ритъм. Предстои преминаване на студен атмосферен фронт в първата половина на периода. Макар сутрините да са с повече слънчеви часове, следобед и привечер ще има кратки, локални гръмотевични бури с интензивни дъждове и риск от градушки.

Проф. Гачев: През май и юни е нормално да има доста валежи

В края на предстоящата седмица – в неделя, 21 юни, ще посрещнем астрономическото лято. Ранните прогнози са това да се случи при слънчево и горещо време.

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