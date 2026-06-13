Български военен пилот успя да подобри рекорд на "Гинес" за кацания и излитания в рамките на един ден на летището в Горна Оряховица. Николай Калайджиев вече е петкратен световен рекордьор на Международната федерация по въздушни спортове и на Гинес.

Първите му опити започнаха в събота сутрин малко след 5 часа с изгрева на слънцето. Минути след 20 часа той завърши успешно 1020 кацания и излитания с малък самолет. Машината, с която Калайджиев подобри рекорда, беше обляна с вода от пожарните автомобили на аерогарата.

Български пилот атакува рекорд на Гинес в небето над Горна Оряховица (СНИМКИ)

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Редактор: Станимира Шикова