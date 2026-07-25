Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и Изпълнителна агенция „Морска администрация“ извършиха извънредни проверки във водни бази по българското Черноморие, в които се предлага услугата „парасейлинг“.

При инспекцията на техническото оборудване, използвано за атракциона във водните бази, бяха констатирани несъответствия. Сред установените дефекти са закъсан колан на рейка, липсващи серийни номера и производител, както и извършен неоторизиран ремонт на една от тях. При обезопасителните колани (сбруя) също са открити липсващи, заличени или недобре четливи маркировки. Три от парашутите са били без необходимата съпътстваща документация.

„Морска администрация” започва проверки на водните атракциони по Черноморието

На управителите на съоръженията са издадени предписания за отстраняване на нарушенията. В рамките на една седмица следва да бъдат изпълнени всички изисквания на контролните органи относно техническото оборудване, а в срок до 10 дни - да се осигури пълният комплект документи за парашутите. Контролните действия продължават с още 5 извънредни проверки в обекти по Черноморието.

Редактор: Цветина Петкова