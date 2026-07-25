Снимка: iStock
-
„Темата на NOVA” в аванс: Над 500 български духовници са били жертви на репресии след 1944 г.
-
Теодор Цветков стана шестият човек в света, покорил „Ледените седем“
-
След две години чакане: Доброволци сами изградиха достъп до пешеходна пътека в Пловдив
-
Спортни новини (24.07.2026 - лятна късна)
-
ЛеБрон Джеймс подписа с Филаделфия 76ърс
-
Лятно училище с мисия: Как една академия превръща свои ученици в пример за следващите
Синоптиците предупреждават, че пикът на горещото време се очаква през новата седмица
Все по-продължителните горещи вълни през лятото поставят на изпитание не само физическото здраве, но и психиката. В един от най-горещите градове у нас – Пловдив, високите температури все по-често се превръщат в сериозно предизвикателство.
Общината се опитва да се справи с проблема чрез повече озеленяване, ограничаване на автомобилите в централната градска част и разширяване на пешеходните зони. Пловдив има и най-дългата главна улица в България – 1850 метра.
Продължителното излагане на високи температури обаче може да се отрази сериозно и на психиката. Според психиатъра д-р Веселин Герев силната жега, особено в комбинация с алкохол или определени медикаменти, може да доведе до сериозни психични нарушения. „По-опасни са от страна на психиката, където при по-изразени случаи започват много високи състояния на тревожност и напрежение, а освен всичко останало започват и халюцинации“, обясни д-р Веселин Герев.
Защо високите температури заплашват бъдещето на пармезана
Пловдивчани признават, че през най-горещите часове избягват да излизат навън и търсят спасение от високите температури с климатици, студени напитки и разходки в по-прохладните часове на деня.
Специалистите съветват да се избягва престоят на пряка слънчева светлина между 12 и 16 часа. Важно е тялото и главата да се охлаждат, включително чрез измиване със студена вода.
Освен с повече зеленина, Община Пловдив планира и нови мерки за охлаждане на най-натоварените обществени пространства. Кметът Костадин Димитров съобщи, че вместо планираните 1000 дървета вече са засадени 1800, а предстои ново мащабно залесяване. Предвижда се и закупуването на специални кашпи със система за водна мъгла, които да помогнат за понижаване на температурите в градската среда.
Синоптиците предупреждават, че пикът на горещото време се очаква през новата седмица.
Повече гледайте във видеото.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни