Все по-продължителните горещи вълни през лятото поставят на изпитание не само физическото здраве, но и психиката. В един от най-горещите градове у нас – Пловдив, високите температури все по-често се превръщат в сериозно предизвикателство.

Общината се опитва да се справи с проблема чрез повече озеленяване, ограничаване на автомобилите в централната градска част и разширяване на пешеходните зони. Пловдив има и най-дългата главна улица в България – 1850 метра.

Продължителното излагане на високи температури обаче може да се отрази сериозно и на психиката. Според психиатъра д-р Веселин Герев силната жега, особено в комбинация с алкохол или определени медикаменти, може да доведе до сериозни психични нарушения. „По-опасни са от страна на психиката, където при по-изразени случаи започват много високи състояния на тревожност и напрежение, а освен всичко останало започват и халюцинации“, обясни д-р Веселин Герев.

Защо високите температури заплашват бъдещето на пармезана

Пловдивчани признават, че през най-горещите часове избягват да излизат навън и търсят спасение от високите температури с климатици, студени напитки и разходки в по-прохладните часове на деня.

Специалистите съветват да се избягва престоят на пряка слънчева светлина между 12 и 16 часа. Важно е тялото и главата да се охлаждат, включително чрез измиване със студена вода.

Освен с повече зеленина, Община Пловдив планира и нови мерки за охлаждане на най-натоварените обществени пространства. Кметът Костадин Димитров съобщи, че вместо планираните 1000 дървета вече са засадени 1800, а предстои ново мащабно залесяване. Предвижда се и закупуването на специални кашпи със система за водна мъгла, които да помогнат за понижаване на температурите в градската среда.

Синоптиците предупреждават, че пикът на горещото време се очаква през новата седмица.

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