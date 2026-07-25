Сблъсъкът със здравната система често оставя пациентите объркани или разочаровани. В рубриката "Твоите здравни права" на предаването "Пулс" гостува д-р Велик Григоров, директор на дирекция "Контрол" в Националната здравноосигурена каса (НЗОК), за да изясни как гражданите могат да търсят справедливост и как работи контролният механизъм на институцията.

По думите на д-р Григоров най-голям брой жалби постъпват за извънболничната помощ. Те най-често са свързани с:

* Отказ от издаване на направление от общопрактикуващия лекар;

* Неспазване на графиците от специализираната извънболнична помощ;

* Изискване на нерегламентирани плащания;

* Отчетена, но реално неизвършена дейност (по-рядко срещано нарушение).

НЗОК отговаря на най-често задаваните въпроси от пациенти през 2025 г.

Що се отнася до болничната помощ, макар и по-малко на брой като обем, сигналите там често са по-сериозни. Пациентите най-често изразяват недоволство от отказана медицинска помощ, лоши условия в лечебните заведения, както и от изискани плащания и доплащания. Д-р Григоров уточнява, че голяма част от тези суми са за дейности, които не се покриват от НЗОК, а се изпълняват по официалния ценоразпис на съответното лечебно заведение, което е позволено от закона. За първите три месеца от годината само за болнични заведения са постъпени около 100 жалби и сигнали.

Как се подава жалба и в какви срокове се разглежда

Здравноосигурените лица имат законно право да подадат сигнал или жалба до съответната Регионална здравноосигурена каса или до Централното управление на НЗОК, когато са недоволни от получената медицинска или дентална помощ.

Начин на подаване: Жалбите могат да се изпращат електронно на официалните имейл адреси, достъпни на сайтовете на РЗОК и НЗОК, или да се входират лично на място.

Какво трябва да съдържа: За улеснение на проверката е необходимо да се посочат конкретни причини, трите имена на подателя, имената на лечените заведения и за предпочитане телефон за контакт за обратна връзка.

Срокове за отговор: В рамките на двумесечен срок от подаването на сигнала се извършва проверка и жалбоподателят задължително получава писмен отговор относно резултатите от нея.

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Ролята на приложението "Е-здраве"

Стартирането на националното приложение "Е-здраве" дава възможност на пациентите онлайн да следят всяка дейност, която е отчетена към националните здравни системи (ЕНЗИС и НЗИС). По този начин гражданите се превръщат в активни участници в контролния процес, тъй като могат лесно да забележат несъответствия между реално получената и отчетената грижа и да подадат сигнал към контролните органи. След въвеждането на приложението се наблюдава тенденция към нарастване броя на постъпващите жалби както в извънболничната, така и в болничната помощ.

Санкции и информираност при постъпване в болница

При установени нарушения по време на проверки (било то по жалба или планови), лечебните заведения подлежат на предвидените в закона санкции. Когато има неоснователно получени суми в следствие на нарушение, се издават административни актове за тяхното възстановяване. Всички актове подлежат на съдебно обжалване, което може да удължи разрешаването на спора.