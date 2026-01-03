Снимка: iStock
-
Как да редуцираме килограмите
-
Изживяха ли клиничните пътеки своето време
-
Над 500 души - в „Пирогов“ по Нова година: Дете падна от 7 етаж, друго е с травма на окото
-
Щети за над 7 млн. лв.: Пациенти "на хартия" - в игрални зали в цялата страна
-
Близо 4000 пациенти са регистрирани в игрални зали, докато се водят в болница
-
Каква е "диагнозата" на българското здравеопазване
За какво може да ни поискат пари
Какви са правата ни, когато сме на лечение в болница? Темата коментира д-р Димитър Димов, експерт от Дирекция „Методология на медицинските и денталните дейности” към НЗОК, в рубриката „Твоите здравни права” в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.
Какво трябва да знаем, ако ни предстои влизане в болница
♦ За хоспитализиране е необходимо медицинско направление №7, което се издава или от личен лекар, или от лекар специалист.
♦ Необходимо е да носите личната карта. Препоръчително е и да имате документи, свързани с историята на заболяването.
♦ Ако се наложи да влезете по спешност, от болницата, в която ви преглеждат, издават съответното направление.
♦ След изписване от болница имате право на два контролни прегледа в рамките на един месец.
♦ При изписване или известен период след това се издава епикриза.
♦ Докато сте в болнично заведение, не може да ви бъдат изписани лекарства за редовна терапия от друго място. По време на престоя в болницата, от самото здравно заведение трябва да осигурят нужната терапия.
♦ Всички необходими изследвания са включени в цената на клиничната пътека. Болницата не може да кара пациента да извършва изследвания, които са включени в клиничната пътека и които са необходими за неговото лечение.
♦ Ако става дума за оперативна интервенция, консултацията с анестезиолог е включена с клиничната пътека.
По време на почивка: Какви са правата ни за медицинска помощ
♦ Избор на лекар и избор на екип се прави само по желание на пациента. Специална наредба регламентира каква да бъде цената при такава услуга.
⇒ Жалба може да се подаде към районната НЗОК, към Изпълнителна агенция „Медицински надзор”, както и към Министерството на здравеопазването. Жалбата трябва да е писмена, да е описан добре проблема и да има нужната документация.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни