Какви са правата ни, когато сме на лечение в болница? Темата коментира д-р Димитър Димов, експерт от Дирекция „Методология на медицинските и денталните дейности” към НЗОК, в рубриката „Твоите здравни права” в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

Какво трябва да знаем, ако ни предстои влизане в болница

♦ За хоспитализиране е необходимо медицинско направление №7, което се издава или от личен лекар, или от лекар специалист.

♦ Необходимо е да носите личната карта. Препоръчително е и да имате документи, свързани с историята на заболяването.

♦ Ако се наложи да влезете по спешност, от болницата, в която ви преглеждат, издават съответното направление.

♦ След изписване от болница имате право на два контролни прегледа в рамките на един месец.

♦ При изписване или известен период след това се издава епикриза.

♦ Докато сте в болнично заведение, не може да ви бъдат изписани лекарства за редовна терапия от друго място. По време на престоя в болницата, от самото здравно заведение трябва да осигурят нужната терапия.

♦ Всички необходими изследвания са включени в цената на клиничната пътека. Болницата не може да кара пациента да извършва изследвания, които са включени в клиничната пътека и които са необходими за неговото лечение.

♦ Ако става дума за оперативна интервенция, консултацията с анестезиолог е включена с клиничната пътека.

По време на почивка: Какви са правата ни за медицинска помощ

♦ Избор на лекар и избор на екип се прави само по желание на пациента. Специална наредба регламентира каква да бъде цената при такава услуга.

⇒ Жалба може да се подаде към районната НЗОК, към Изпълнителна агенция „Медицински надзор”, както и към Министерството на здравеопазването. Жалбата трябва да е писмена, да е описан добре проблема и да има нужната документация.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова