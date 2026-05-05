Миналата година правителството се видя в абсолютна немощ и подаде оставка. Надяваме се да има по-добра работа с новото правителство по финансовия аспект, но той далеч не е единственият. Това коментира д-р Даниел Кипров, специализант от ИК „Бъдеще в България“, в предаването „Социална мрежа” Nova News. Той подчерта, че освен достойното заплащане, младите лекари настояват за прозрачност и реални промени в правилата за специализация.

Специализантът посочи един от ключовите проблеми, които новата дигитална платформа трябва да реши, а именно липсата на достъп до информация за свободните места. Д-р Кипров обясни, че досега колегите му е „трябвало буквално да обикалят болници в цялата държава” и да ровят в сайтовете на регионалните здравни инспекции, където данните често са оскъдни и нередовно актуализирани. С новите промени болниците ще бъдат „абсолютно задължени да публикуват тази информация в единен портал”, като за целта ще има конкретен служител, отговарящ единствено за това.

Електронен портал събира всички свободни позиции за млади лекари

⇒ Прозрачност при конкурсите и обучението

Младите медици алармират за практики, при които датите за конкурси се обявяват броени дни преди провеждането им, за да няма време за реакция и подготовка от външни кандидати. „Места тук се пазят за конкретни хора или изискват определени дарения, за да могат да се случат”, заяви докторът. Друга важна иновация е въвеждането на електронна специализантска книжка от следващата година, която ще позволи „ясно проследяване на всеки елемент от обучението” и ще сложи край на случаите, в които лекари не могат да се явят на изпит заради изгубени хартиени документи.

⇒ Експлоатация и работа на няколко места

Беше засегната и темата за финансовата експлоатация на специализантите. Д-р Кипров посочи, че има случаи, в които лекарите „работят и се дообучават, но не получават пари за това”, като дори сами покриват разходите за курсовете си. Поради ниските възнаграждения – често около 1500 лв. бруто – много млади лекари работят на две или три места едновременно. „Натоварването и напрежението от работата става по-голямо и това рискува потенциална лекарска грешка”, предупреди д-р Кипров, като допълни, че сънят за мнозина остава на заден план в името на грижата за пациентите.

Специализантът подчерта, че очакват от новото правителство не просто финансови обещания, а „наистина работещо решение”, което да бъде спазвано от всяка една болница в страната.

Редактор: Мария Барабашка