През изминалата седмица в Ловеч лабораторно са потвърдени четири случая с морбили, съобщават от Регионалната здравна инспекция. Два от случаите са от областния град – бебе на седем месеца, което не е подлежало все още на имунизация, и дете на година и четири месеца, което е имунизирано.

Другите два случая са от с. Бежаново. Става въпрос за деца на една и на две години, които не посещават детска градина. Случаите не дават данни за епидемична връзка помежду си, а заболелите са хоспитализирани в инфекциозна клиника, предаде кореспондентът на БТА в Троян Преслава Иванова.

Морбили: Рисковете за възрастните, бременните и пропуските във ваксинацията

Припомняме, че първият установен случай на морбили в област Ловеч е от 27 март. По данни на РЗИ заболелите до 17 април са девет.

