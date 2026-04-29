Министерството на здравеопазването представи нов електронен портал за специализанти, който за първи път събира на едно място информацията за свободни позиции в частни и държавни болници, условията за кандидатстване и съответните възнаграждения.

В сайта младите лекари ще могат да търсят работа по област, болница и специалност. На следващ етап е предвидено да има и възможност за директно кандидатстване. Инициативата е част от готвени промени в Наредбата за специализациите и е подкрепена от младите лекари, които близо година протестираха за по-добри условия и възнаграждения.

Редактор: Дарина Методиева