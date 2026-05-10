Астмата често е свързана с различни видове алергии, но това е хронично-възпалително заболяване на дихателните пътища. Как се поставя тази диагнозата и какво е нейното лечение? Гост в предаването "Пулс” по NOVA NEWS беше д-р Васил Шишков.

"Това е едно заболяване, което се дължи на нарушената регулация между функцията на клетките, които покриват дихателните пътища и тяхната бариерна функция”, обясни той.

Алергиите - пандемията на 21 век

"Диагнозата не се поставя лесно. Пациентът може да има астма, когато има пристъпи от симптоми в часовете около 3:00-4:00 през нощта. Също така и свръхреакция от студен въздух, претоварване или някои дразнители - перилни препарати или по-силни миризми", разясни д-р Шишков.

Той препоръча на хората със заболяването да избягват районите с високи нива на прахови частици. "Най-подходящи за ваканцията са планинските райони с по-сух климат - Пампорово, Чепеларе. Подходящо е и ходенето на море, но то не трябва да е в урбанизираните райони", допълни пулмологът.

Повече гледайте във видеото