Снимка: iStock
-
Какво трябва да знаем за автоимунното заболяване лупус
-
Кои са причините, водещи до косопад
-
Сезонът на кърлежите: Какво да правим при ухапване
-
Какви са здравните права на бъдещите майки
-
Защо бърнаутът се превръща в норма: Всеки втори българин работи под силен стрес
-
Диетолог за правилното хранене, инсулиновата резистентност и ролята на изкуствения интелект
Диагнозата не се поставя лесно, обясни д-р Васил Шишков
Астмата често е свързана с различни видове алергии, но това е хронично-възпалително заболяване на дихателните пътища. Как се поставя тази диагнозата и какво е нейното лечение? Гост в предаването "Пулс” по NOVA NEWS беше д-р Васил Шишков.
"Това е едно заболяване, което се дължи на нарушената регулация между функцията на клетките, които покриват дихателните пътища и тяхната бариерна функция”, обясни той.
Алергиите - пандемията на 21 век
"Диагнозата не се поставя лесно. Пациентът може да има астма, когато има пристъпи от симптоми в часовете около 3:00-4:00 през нощта. Също така и свръхреакция от студен въздух, претоварване или някои дразнители - перилни препарати или по-силни миризми", разясни д-р Шишков.
Той препоръча на хората със заболяването да избягват районите с високи нива на прахови частици. "Най-подходящи за ваканцията са планинските райони с по-сух климат - Пампорово, Чепеларе. Подходящо е и ходенето на море, но то не трябва да е в урбанизираните райони", допълни пулмологът.
Повече гледайте във видеото
Последвайте ни