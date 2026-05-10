Появата на случаи на хантавирус сред пътници от луксозен круизен кораб предизвика тревога, но повод за страх от нова глобална пандемия няма. Това заяви в студиото на „Събуди се“ по NOVA ръководителят на департамент „Имунология“ в БАН и бивш депутат проф. Андрей Чорбанов. Според него заплахата е по-скоро теоретична заради специфичния и много труден път на предаване на инфекцията.

⇒ Как вирусът се е озовал на круизния кораб?

По думите на професора огромният брой хантавируси се предават директно от гризачи на човек – чрез контакт с техни екскременти или урина. Проблемният щам в момента е „Андес“, разпространен в Латинска Америка (Чили и Аржентина), който има рядката способност да се предава и от човек на човек.

СЗО не очаква епидемия от хантавирус

Проф. Чорбанов изключва вероятността специфичният гризач-преносител да се е качил на луксозния лайнер. Той е на мнение, че по-вероятната хипотеза е пътниците да са се заразили на сушата, посещавайки по-бедни райони по време на туристическите си обиколки.

„Инкубационният период на вируса е много дълъг – от една до осем седмици. Иначе казано, вие може да сте посетили едно място, да сте имали контакт, и да са се качили болни на кораба“, обясни имунологът.

⇒ Ще има ли епидемия в Европа?

Специалистът е категоричен, че масова епидемия е малко вероятна. Щамът „Андес“ действително протича като тежко белодробно заболяване и има много висока смъртност – между 30% и 60%. Въпреки това, механизмът му на разпространение е силно ограничен.

„Този пряк контакт не е от автобусен тип. Разбирайте, в автобуса, ако има един човек болен от грип, всички ще се разболеят. Тук трябва доста интимен контакт. Хора, които живеят заедно, имат близък физически контакт, хранят се заедно. Никога не съм си позволявал да плаша хората с неща, които са в рамките на теорията“, успокои проф. Чорбанов.

⇒ Истинската заплаха за България: ръстът на морбили

Имунологът подчерта, че за България в момента далеч по-притеснително е разпространението на морбили. Въпреки че ваксината е задължителна, изключително ефективна и дава имунитет за цял живот, пропуските в имунизационния календар водят до нови огнища.

„Аз лично познавам родители, които убеждават по някакъв начин близки лекари да им издадат фалшиви документи, че децата са имунизирани. В някои райони, особено сред малцинствата, просто има невероятно голям брой пропуски в тези ваксинации“, сподели професорът. Според него провалът на комуникацията около COVID ваксините е накарал много скептици да направят тежкия избор да не ваксинират децата си дори с доказани от десетилетия препарати.

Бившият депутат коментира и актуалната политическа обстановка, както и участието на кадри на „Има такъв народ“ в служебния кабинет.

„Най-опасният вирус в политиката е недоверието и скептицизмът към всичко, което се прави“, категоричен бе той.

Проф. Чорбанов изрази сериозни резерви към експертизата на външния министър, посочвайки, че липсват образование и дългогодишен опит за този пост. На обратния полюс е оценката му за министъра на земеделието Пламен Абровски. По думите на Чорбанов той е изключителен специалист, адвокат в сферата на селското стопанство с дълъг административен опит и е „идеалният министър в тази област“.

