Световната здравна организация не очаква епидемия от хантавирус, но предупреди, че е възможно да има още случаи след петте потвърдени на круизния кораб.

Първият случай е на мъж, който е развил симптоми на 6 април и е починал на 11-ти. Тогава не е имало подозрения за вируса и затова той не е изследван. Съпругата му е слязла на брега на остров Света Елена и тогава тя също е имала симптоми. По-късно е припаднала на полет за Йоханесбург и е починала на 26 април.

СЗО знае за другите случаи, които имат симптоми и са били контактни с пътниците.

Круизът започна на 1 април от Аржентина и трябваше да приключи в Кабо Верде, но заради заболелите корабът пътува към испанския остров Тенерифе.

