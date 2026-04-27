Случаите на морбили у нас продължават да растат. Нова седма поредна област регистрира заразени. Става дума за 3 деца от Варна на възраст между 2 и 9 години. Очакванията на здравните експерти в морската столица са случаите да се увеличават.

През януари Иво получава първа ваксина срещу морбили, тъй като навършва 13 месеца. Майка му споделя, че е разтревожена от случаите във Варна, но ще го предпази като ограничи контактите му.

„Избягване на затворени пространства и прекарване на повече време навън”, казва Мария.

Именно с игра навън обаче са се заразили две от децата във Варна. Братята били в компанията на своя приятелка от София, която при завръщане вкъщи проявява първи симптоми. Две седмици по-късно такива има и при момченцата - на 2 и 6 години.

„По-малкото дете беше с по-изявена симптоматика - фебрилитет, конюнктивит и начеващ обрив, който много бързо претърпя обратна динамика. Към момента двете дечица са в задоволително състояние - значително по-добро от това, което беше при постъпване”, обясни доц. Д-р Илиян Тодоров, специалист по инфекциозни болести УМБАЛ „Св. Марина”.

Все още не е ясно как се е заразило третото дете от Варна. То е от украински произход и не е настанено в лечебно заведение.

„Детето не ходи на детска градина и училище и се отглежда само от майката в дома. Майката твърди, че няма контакти, няма други заболели около нея”, каза д-р Анка Баева от РЗИ-Варна.

Ваксинационното покритие срещу морбили в морската столица е малко под 90%, казват здравните инспектори. Затова и очакват случаите тепърва да растат. Въпреки усилията на експертите в последния месец да издирят неваксинираните деца, много родители продължават да отказват имунизиране.

„Казват: „Категорични сме, че не искаме да ги ваксинираме” или пък: „Моето дете има различни оплаквания, така че жива ваксина не искам да слагам, мен ме е страх, вие ли ще отговаряте за това”, обяснява д-р Анка Баева.

И трите деца от Варна са имали само една ваксина срещу морбили, тъй като нямат навършени 12 години, когато се поставя нова доза. По данни на здравното министерство регистрирани с инфекцията до момента са 175 пациенти - близо 90 на сто от тях деца с поставена само една доза от ваксината.