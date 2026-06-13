Полицията в Амстердам разследва дали експлозия в жилищен блок, при която бяха ранени седем души, а 400 бяха принудени да се евакуират, не е предизвикана злоумишлено. Трима души са задържани, съобщи нидерландската полиция. След мащабна спасителна операция властите вече смятат, че няма други жертви, затрупани под развалините.

Силен взрив разтърси жилищен блок в Горна Оряховица (СНИМКА)

Мощният взрив е станал в пристройка към жилищната сграда в петък рано сутринта. Експлозията е предизвикала голям пожар и е причинила срутване на част от конструкцията, се казва в изявление на полицията. Група млади мъже е произвеждала взривни устройства в мазето на сградата, според пожарната и очевидци, цитирани от вестниците „Хет Парол“ „Телеграаф“. Устройствата са наподобявали бомби, използвани при атаки срещу банкомати, пишат изданията и добавят, че се предполага, че заподозрените са се подготвяли за грабеж в Германия.

Мощна експлозия предизвика пожар в Утрехт, има ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

Кметът на Амстердам Фемке Халсема осъди производството на експлозиви „в центъра на жилищен квартал“, като го нарече „антисоциално“. Тъй като жителите на сградата очевидно са знаели за дейностите на заподозрените, сега се повдигат въпроси дали полицията също е била наясно с тях, каза още Халсема.

Експлозия в жилищен блок в Хага, има загинал и ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

От години се предполага, че престъпна група от Нидерландия е отговорна за взривявания на банкомати в Германия, посочва ДПА. Отделно от това, в престъпните среди редовно се случват атентати с експлозиви, поставени в апартаменти и фирмени сгради. „Опитваме се да проследим онези, които произвеждат и поставят взривните устройства“, каза Халсема. Тя определи подготовката за атентати с експлозиви в жилищни райони като „гигантски“ проблем.

Редактор: Станимира Шикова