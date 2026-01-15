Снимка: БТА/ Видео:"Ройтерс"
Огънят все още не е потушен
Няколко души бяха ранени днес, след като мощна експлозия предизвика пожар в центъра на Утрехт - един от най-големите градове в Нидерландия, предаде "Ройтерс". Местните власти съобщиха, че най-малко четирима души са ранени и че в района е изградена полева болница за оказване на първа помощ на пострадалите.
🚨#BREAKING: MASSIVE EXPLOSION rocks Utrecht, Netherlands!— Breaking News (@TheNewsTrending) January 15, 2026
Huge blast reported in the Dutch city right now.
Details still coming in — emergency services on scene.
More updates as we get them… pic.twitter.com/zXoYamUPxY
Пожарът все още не е потушен. Не е ясно дали все още има хора в засегнатата сграда, тъй като не е било безопасно за пожарникарите да влязат в нея. Причините за експлозията за момента не са установени.
