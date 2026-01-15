Няколко души бяха ранени днес, след като мощна експлозия предизвика пожар в центъра на Утрехт - един от най-големите градове в Нидерландия, предаде "Ройтерс". Местните власти съобщиха, че най-малко четирима души са ранени и че в района е изградена полева болница за оказване на първа помощ на пострадалите.

🚨#BREAKING: MASSIVE EXPLOSION rocks Utrecht, Netherlands!



Huge blast reported in the Dutch city right now.



Details still coming in — emergency services on scene.



More updates as we get them… pic.twitter.com/zXoYamUPxY — Breaking News (@TheNewsTrending) January 15, 2026

Пожарът все още не е потушен. Не е ясно дали все още има хора в засегнатата сграда, тъй като не е било безопасно за пожарникарите да влязат в нея. Причините за експлозията за момента не са установени.

