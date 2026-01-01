Пожар в новогодишната нощ изпепели голяма църква в центъра на Амстердам, предаде ДПА. Огънят в църквата "Вондел" избухна в новогодишната нощ, като дошлите на място пожарникари се бориха с пламъците до сутринта. Работата бе затруднена от силен вятър, който разпалваше огъня.

Няма пострадали хора.

The Vondel Church in Amsterdam



Once your culture is gone, it’s not coming back. pic.twitter.com/dDFN1gI49L — 🏛Architectolder (@Architectolder) January 1, 2026

Камбанарията, която е висока около 50 метра, и покривът на църквата се срутиха. Много жители на района бяха евакуирани. Около 90 домакинства временно останаха без ток.

Все още не е ясно каква е причината за пожара, който избухна малко след полунощ.

На нидерландските граждани е забранено да пускат фойерверки в новогодишната нощ. Тази година обаче се оказа, че необичайно много хора са си купили незаконно пиротехнически средства и това доведе до много пожари. Все още не е ясно дали църквата "Вондел" се е запалила от фойерверки.

В борбата срещу пламъците се включиха пожарникари от други градове. Нидерландските военноморски сили подкрепиха усилията за потушаване на пожара с най-голямата въздушна работна платформа в Нидерландия. Платформата може да се разпъне на височина до 60 метра.

