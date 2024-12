Триетажен жилищен блок в Хага се срути частично в събота след пожар и експлозия. Има установена една жертва, няколко души са ранени. Спешни екипи издирваха хора под развалините.

Експлозията и последвалият ад унищожиха най-малко пет сгради, но не е ясно колко хора са затрупани в отломките, каза кметът Ян Ван Занен пред репортери.

"Службите за спешна помощ са заети със спасяване и издирване на хора и борба с огъня", се казва в изявление на противопожарната служба в града.

Не се знае колко души може да са в неизвестност, нито какво е причинило експлозията в жилищен блок недалеч от центъра на града.

Четирима души, ранени при експлозията, са откарани в местни болници, според противопожарната служба. „Огънят отделя много дим в непосредствена близост... На жителите се препоръчва да затворят прозорците и вратите и да изключат вентилацията“, казаха властите.

Пожарникарите се справиха с пламъците от земята, линейки превозваха ранените в болница, а полицейски хеликоптери кръжаха отгоре. "Не се знае колко хора все още са под развалините, но реалността е, че има само малък шанс за оцеляване за тях", каза кметът. Причината за експлозията не е ясна, но полицията поиска информация за кола, забелязана да се отдалечава от местопроизшествието малко след нея.

След като пожарникарите потушиха огъня тежка строителна техника се намеси, за да се опита да разчисти развалините. Елитни спасители, обучени за възстановяване на оцелели след природни бедствия, претърсиха отломките с помощта на кучета.

Снимки: БГНЕС

Редактор: Цветина Петкова