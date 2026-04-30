Централизиран електронен портал ще събере на едно място всички обявени от лечебните заведения места за специализация за студентите по медицина. Възможностите на платформата вече бяха представени от служебния министър на здравеопазването Михаил Околийски. Целта - прозрачност, публичност и улесняване на процеса по кандидатстване. За други промени, включително законови, специализантите ще трябва да изчакат редовното правителство, стана ясно от думите на Околийски.

Той каза, че по време на първата среща с младите лекари е видял хора, които имат реалистични очаквания и искания. Околийски допълни, че при неприет бюджет обаче няма как служебният кабинет да отговори на финансовите им желания, а и времевият хоризонт на работа на правителството е кратък.

Зам.-министърът на здравеопазването д-р Петър Грибнев коментира, че в доклада на работната група ще бъде записано предложение за създаване на фонд, през който да бъдат подсигурени заплащания към специализиращите млади лекари, или създаване на национална програма.

Електронен портал събира всички свободни позиции за млади лекари

Създаването на електронния портал беше и едно от исканията на млади лекари, за което те настояваха включително с протести, а именно за по-голяма прозрачност в конкурсите за специализация. Какво друго обаче е необходими да бъде направено коментира д-р Даниел Кипров в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Той посочи, че на само финансовите проблеми гони младите лекари извън България, а и непрозрачността при конкурсите за специализация. Тези конкурси също така се обявяват само дни, преди да се случат, което също е проблем, допълни лекарят. Тази практика обаче се прекратява с новия единен портал, подчерта той.

Д-р Кипров посочи, че има още неща, които могат да бъдат подобрени в тази посока, защото понякога има субективност при поставяне на оценка на устен изпит. Въвежда се и електронната книжка за специализантите, каза още той.

Д-р Кипров каза още, че има случаи, при които специализантите са принудени са работят без заплащане - не се отварят работни места за тях, а съотвентата здравна структура е само обучаващ, но не и работодател. Това е "вратичка" в закона, подчерта той, която създава проблеми.

Д-р Кипров каза, че след протестите няма промяна в ситуацията, в която се намират младите лекари. Той поясни, че има колективен трудов договор, който отдавна е изтекъл, и не се спазва навсякъде. "Много колеги са на заплата, упомената в договора, от 1500 лева бруто - сега около 750 евро. На тях им се налага да работят на второ и трето място, за да получат достойно възнаграждение", заяви още Кипров. "Обидно е лекарят да бъде приравняван на общи работници при заплащане и да получава минимална работна заплата", беше категоричен той.

