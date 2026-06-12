Специализираната дирекция "Национален превантивен механизъм“ към институцията на омбудсмана провери всички регистрационно-приемателни центрове на Държавната агенция за бежанците, както и помещенията за настаняване на задържани лица към Главна дирекция "Гранична полиция“. Предстои проверка и в Специалния дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ), който се намира в столичния кв. "Бусманци". Целта на проверките е да бъде направена оценка на условията за настаняване и задържане, както и на спазването на правата на пребиваващите лица.

Проверките обхванаха регистрационно-приемателните центрове в София, Харманли и Пъстрогор, както и помещенията за настаняване на задържани лица към "Гранична полиция“ и СДВНЧ на дирекция „Миграция“. След приключването им ще бъде изготвен доклад с констатации и препоръки, който ще бъде публикуван на сайта на институцията и изпратен до компетентните органи.

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От днес започва прилагането на Пакта за миграцията и убежището на Европейския съюз. Въпреки че новите правила вече са в сила, редица държави членки, включително България, все още не са привели изцяло националното си законодателство в съответствие с изискванията на пакта. С предстоящите промени в Закона за омбудсмана институцията ще получи нови функции като независим механизъм за наблюдение на спазването на основните права в процедурите по скрининг на граждани на трети държави.

Предвижда се новите правомощия да включват извършване на периодични и внезапни проверки на място, наблюдение на условията на настаняване и задържане, разглеждане на сигнали за нарушения и проследяване на спазването на правата на уязвими групи, включително деца, хора с увреждания и жертви на трафик. Необходимо е изграждане на допълнителен капацитет с оглед новите правомощия на институцията на омбудсмана, допълниха от пресцентъра.

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В края на месец май участниците в първата за 2026 г. среща на Мрежата на националните превантивни механизми от Югоизточна Европа приеха заключителна декларация, с която призоваха задържането на мигранти да се прилага единствено като крайна мярка и при стриктно спазване на международните стандарти за правата на човека. Делегатите във форума посетиха Специалния дом за временно настаняване на чужденци - София към дирекция "Миграция“ на МВР, където се запознаха с условията в центъра и обсъдиха практическите предизвикателства пред институциите.

Редактор: Цвета Лазаркова