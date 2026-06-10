Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев заради сигнали от ученици, родители и учители за възникнали организационни и технически проблеми при провеждането на вторите задължителни матури и изпитите по профилирана подготовка.

В жалби до институцията на омбудсмана са поставени въпроси, свързани с технически затруднения при изпита по английски език, включително проблеми с възпроизвеждането и чуваемостта на аудиофайловете в частта за слушане, която има съществено значение за крайния резултат на зрелостниците. По информация, разпространена в публичното пространство, засегнати от проблема са били около 3 000 ученици в различни училища в страната, посочват от пресцентъра на омбудсмана.

Омбудсманът препоръча възможност за преразглеждане на оценките от матурите при ясни правила

Сигнали са постъпили и за сериозни технически затруднения при държавния зрелостен изпит по информатика и информационни технологии, където използваната дигитална платформа е прекъсвала работата си и е възпрепятствала нормалното протичане на изпита. Родители и ученици поставят въпроса за необходимостта от проверка на платформата и на организацията на изпитния процес.

Пред институцията на омбудсмана е изразено и недоволство от съдържанието на отделни задачи при изпита по предприемачество, като се настоява за експертна оценка на тяхната методическа обоснованост и съответствие с изучавания учебен материал. Учители поставят и въпроса за гарантирането на анонимността при оценяването след отпадането на втория плик, използван досега за отделяне на личните данни на учениците от изпитните работи.

ВАС обяви нищожност на разпоредбите от наредбата за оценяване на резултатите на учениците в 12 клас

В препоръката си до министъра на образованието омбудсманът подчертава, че подобни оплаквания постъпват за поредна година и повтарящите се технически и организационни затруднения пораждат основателни съмнения за равнопоставеността на зрелостниците и спокойното протичане на изпитния процес.

„Когато хиляди ученици са поставени в условия, различни от предвидените за провеждане на държавен изпит, въпросът вече не е технически, а въпрос на справедливост, доверие и защита на правото на образование. Всеки зрелостник трябва да бъде оценяван единствено според знанията и подготовката си, а не според качеството на техниката, организацията или случайно възникнали обстоятелства по време на изпита“, категорична е Делчева.

Тя отправя препоръка към образователното ведомство да представи становище във връзка с предприетите действия за преодоляване на установените проблеми, за недопускането им при следващи изпитни сесии, както и да информира институцията за резултатите от извършените проверки.

Редактор: Станимира Шикова