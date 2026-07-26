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Разказва "Дойче веле"
16-годишният Фабиан Абелс превръща всяко предизвикателство в още една причина да продължи напред. Във видеото на "Дойче веле" ще видите историята на младия атлет, който тренира и се състезава с протези на ръцете и краката. Неговият пример показва, че спортът е не само сила и резултати, а и характер, упоритост и вяра в собствените си възможности.
На 14 мечта се разболява от нещо, като лекарите вземат за грип, но състоянието му бързо се влошава. Оказва се стрептококова инфекция, която причинява отравяне на кръвта и септичен шок.
Какво представлява рефлексологията на краката
Трябва да бъда реанимиран няколко пъти. Инфекцията прекъсва кръвообращението в ръцете и краката му. Ампутацията е единственият начин да се спаси животът му.
Повече гледайте във видеото.
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