16-годишният Фабиан Абелс превръща всяко предизвикателство в още една причина да продължи напред. Във видеото на "Дойче веле" ще видите историята на младия атлет, който тренира и се състезава с протези на ръцете и краката. Неговият пример показва, че спортът е не само сила и резултати, а и характер, упоритост и вяра в собствените си възможности.

На 14 мечта се разболява от нещо, като лекарите вземат за грип, но състоянието му бързо се влошава. Оказва се стрептококова инфекция, която причинява отравяне на кръвта и септичен шок.

Какво представлява рефлексологията на краката

Трябва да бъда реанимиран няколко пъти. Инфекцията прекъсва кръвообращението в ръцете и краката му. Ампутацията е единственият начин да се спаси животът му.

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