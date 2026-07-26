След като покори най-големите футболни стадиони в света, Димитър Бербатов поема към съвсем различно предизвикателство – театралната сцена. В предаването „На фокус“ легендарният нападател разказа за моноспектакъла „Бербатов – Разкодиране“, в който за първи път ще разкрие най-личните моменти от живота и кариерата си.

Бербатов призна, че сцената е непозната територия, но никога не е позволявал страхът да определя решенията му.

Димитър Бербатов излиза на театралната сцена със свой авторски спектакъл (ВИДЕО)

„Страшно не бих казал, но е друг терен за мен. Театралната сцена е предизвикателство. Дори да изпитваш страх, както повечето от нас в определени ситуации, амбицията ми винаги е по-голяма от страха. Това ми помага да вървя напред и да преследвам целите си“, каза той.

Идеята за спектакъла не е нова. Бербатов разказа, че от години носи в себе си желанието да разкаже историята си по различен начин. След автобиографията си сега иска сам да преведе публиката през всички възходи и падения в живота си.

„Ще бъда аз и ще играя със себе си, разказвайки през какво съм минал, какво съм научил и какво съм разкодирал. Публиката ще усети емоциите, които съм преживял. Ще има всичко – радост, тъга, напрежение, защото и моята история не е само възход, а и падения, както при всеки човек“, сподели бившият капитан на националния отбор.

Сред най-емоционалните моменти в спектакъла ще бъде и сбъдването на детската му мечта да облече екипа на „Манчестър Юнайтед“. По думите му обаче не крайната цел е най-важна, а пътят до нея.

„Хората понякога забравят стъпките, които те водят до мечтата. Именно те са най-важни. Какво ми костваше да стигна дотам, какво ми помогна да остана на върха и какво ми отне този успех – всичко това ще бъде част от спектакъла“, каза Бербатов.

Той призна, че няма да спести и най-трудните моменти от кариерата си – отношенията със сър Алекс Фъргюсън, разочарованията, пропуснатите възможности и собствените си грешки.

„Всички сме грешници по един или друг начин. Важно е да осъзнаваш и признаваш грешките си и да продължаваш напред. Моите грешки също са част от разкодиране на живота ми“, заяви той.

Бербатов откровено говори и за най-тежкия период след края на футболната си кариера. Той призна, че раздялата със спорта е оставила огромна празнина.

„Когато спрях с футбола, част от мен умря. Бях в депресия. Събуждаш се сутрин и изведнъж всичко, което си правил цял живот, вече го няма. Това е един от най-трудните моменти за всеки спортист“, разказа той.

Димитър Бербатов: Искам да помогна с идеи и предложения на спорта в България

Според него именно навременната подготовка за живота след футбола му е помогнала постепенно да намери нови предизвикателства – като посланик на „Манчестър Юнайтед“, в различни обществени инициативи, а сега и на театралната сцена.

Бербатов говори и за ролята си на баща на две дъщери, признавайки, че се сблъсква със същите трудности като всеки родител.

„Аз искам да бъда авторитетът за моите деца. Животът не е лесен и не е справедлив. Искам да ги подготвя за това. Всеки прави грешки, но има големи грешки, от които няма връщане. Важно е да ги избягват“, каза той.

Моноспектакълът „Бербатов – Разкодиране“ започва националното си турне на 9 септември в Благоевград – градът, откъдето тръгва и футболният път на Бербатов. Билетите вече са в продажба, а останалите дати и градове ще бъдат обявявани поетапно. Спектакълът е режисиран от Яна Титова, а музиката е дело на Графа.