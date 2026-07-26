Главният рефер Матилде Демонкей се намесила, за да разтърве разгорещения конфликт между играчите

Жена съдия е получила сътресение на мозъка, след като беше повалена по време на масово сбиване между футболисти в контролна среща между френския „Метц“ и нидерландския „Фортуна Ситард“, съобщават френски медии.

Инцидентът се разиграл на стадион „Шлосберг“ във Форбах, където двата отбора провеждат подготовката си за новия сезон. Главният съдия Матилде Демонкей се намесила, за да разтърве разгорещения конфликт между играчите, но била съборена на земята и ударила тежко главата си.

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Напрежението ескалирало около 40-ата минута. Всичко започнало след спор за дърпане на фланелка, който бързо прераснал в масово спречкване. Футболисти от двата отбора се включили в мелето, а при опита си да възстанови реда Демонкей се оказала в центъра на сблъсъка и била повалена. Любопитна подробност е, че инцидентът се случил точно пред рекламно пано с надпис „Уважавайте съдията“.

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След падането 26-годишната арбитърка останала няколко минути на тревата. На терена незабавно излезли помощник-съдиите, медицинският екип и охраната, които оказали помощ и успокоили ситуацията.

Въпреки удара Демонкей първоначално се върнала към задълженията си като помощник-съдия след подновяването на играта. На почивката обаче напуснала окончателно терена, а нейното място било заето от друг асистент.

По информация на френските медии прегледите са показали, че съдията е получила сътресение на мозъка. Двубоят завърши с победа на „Метц“ с 3:1. В краткия си отчет от срещата „Фортуна Ситард“ определя сбиването като „забележителен момент“, без да навлиза в подробности. 

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Мирослав Димитров, БТА

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