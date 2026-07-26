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Главният рефер Матилде Демонкей се намесила, за да разтърве разгорещения конфликт между играчите
Жена съдия е получила сътресение на мозъка, след като беше повалена по време на масово сбиване между футболисти в контролна среща между френския „Метц“ и нидерландския „Фортуна Ситард“, съобщават френски медии.
Инцидентът се разиграл на стадион „Шлосберг“ във Форбах, където двата отбора провеждат подготовката си за новия сезон. Главният съдия Матилде Демонкей се намесила, за да разтърве разгорещения конфликт между играчите, но била съборена на земята и ударила тежко главата си.
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The female referee who led the Metz vs Fortuna Sittard match fell after trying to separate the players. pic.twitter.com/ZaMcJH7CQi— Football Fans Stuff (@officialffsnews) July 26, 2026
Напрежението ескалирало около 40-ата минута. Всичко започнало след спор за дърпане на фланелка, който бързо прераснал в масово спречкване. Футболисти от двата отбора се включили в мелето, а при опита си да възстанови реда Демонкей се оказала в центъра на сблъсъка и била повалена. Любопитна подробност е, че инцидентът се случил точно пред рекламно пано с надпис „Уважавайте съдията“.
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#Forbach #Bolasepak Rakaman video yang tular di media sosial menunjukkan insiden itu berlaku betul-betul di hadapan papan tanda besar tertera perkataan 'Respect the referee'.https://t.co/uGjwVZfskH— Harian Metro (@hmetromy) July 26, 2026
След падането 26-годишната арбитърка останала няколко минути на тревата. На терена незабавно излезли помощник-съдиите, медицинският екип и охраната, които оказали помощ и успокоили ситуацията.
⚽ Le match "amical" du FC Metz face au Fortuna Sittard a mal tourné, samedi à Forbach. L'arbitre a dû abandonner la rencontre à la pause.https://t.co/AzrIFdEKPY— L'essentiel (@lessentiel) July 25, 2026
Въпреки удара Демонкей първоначално се върнала към задълженията си като помощник-съдия след подновяването на играта. На почивката обаче напуснала окончателно терена, а нейното място било заето от друг асистент.
A female referee suffered concussion when she was knocked to the ground as she tried to break up a melee between male players during a friendly between French club Metz and Fortuna Sittard of the Netherlands on Saturday, media reports said.— GDN Online (@GDNonline) July 26, 2026
Referee Mathilde Demoncay ended up on… pic.twitter.com/BZAvCkgdNj
По информация на френските медии прегледите са показали, че съдията е получила сътресение на мозъка. Двубоят завърши с победа на „Метц“ с 3:1. В краткия си отчет от срещата „Фортуна Ситард“ определя сбиването като „забележителен момент“, без да навлиза в подробности.Редактор: Цветина Петкова
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