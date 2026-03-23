„Марица“ (2010) победи с 4:1 „Асеновец 1922“ в мач от 10 кръг на Областната група U17, който се игра на изкуствения терен до Английската гимназия в Пловдив. Домакините, водени от треньорите Веселин Марчев и Горан Гръблев, отбелязаха три гола на Пъки Иванов и един на Симеон Рангелов, нанасяйки първата загуба на лидера в класирането.

Въпреки убедителната победа, мачът ще се запомни с изключително грубата игра на гостите и трагичния инцидент, при който състезателят на „Асеновец 1922“ Калоян Стоянов изрита в главата вратаря на „Марица“ Георги Стоянов, който вече беше фаулиран. Пострадалото момче е откарано по спешност в пловдивска болница с черепно-мозъчна травма и хематом, а по-късно е преместено за лечение в специализирано отделение.

Фенове на "Локомотив" Пловдив нахлуха на терена и удариха делегата на мача със "Септември" (ВИДЕО)

„Клубът ни окачествява случилото се не като инцидент, а като тежък акт на съзнателна агресия. Осъждаме остро деянието на младежа и изразяваме дълбоко омерзение към стореното от него. Подобни действия противоречат както на ценностите на футбола, така и на общочовешките морални норми“, заявиха от ПФК „Марица 1921“ Пловдив.

Ръководството на „Асеновец 1922“ поднесе извинения чрез своята Facebook страница и обяви, че виновният играч е отстранен от отбора. ПФК „Марица“ планира да предприеме всички необходими мерки за защита на своите състезатели и за превенция на агресията в детско-юношеския футбол.

„Крайно време е футболната общност и федерацията да обърнат сериозно внимание на агресията при децата и юношите, която се превръща в истински бич в наши дни. Клубовете и техните треньори са длъжни да изграждат модел за подражание, а съюзът трябва спешно да се фокусира върху превенцията“, се казва още в позицията на „Марица“.

Редактор: Цветина Петкова