Двама души бяха убити, а седем - ранени при руски удар с дрон срещу хранителен магазин в Чернигов, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на ръководителя на военната администрация на Черниговска област Дмитро Брижински в Телеграм.

По-късно той уточни, че сред убитите е 10-годишно дете, а един от ранените е в тежко състояние.

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Междувременно Министерството на отбраната на Русия тази вечер заяви, че силите му са ударили украински пристанища и кораби. Министерството на отбраната написа в Телеграм, че руските сили са ударили терминал за контейнери в Черноморск, близо до черноморския пристанищен град Одеса.

Според съобщението на терминала са обработвани “военни пратки”.

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Руското министерство на отбраната добави, че кораб за насипни товари, обозначен също като превозващ военни товари, е бил ударен южно от Одеса. В последваща публикация се посочва, че руските сили са ударили още два кораба за насипни товари, без да се дават подробности къде е станал ударът.

Редактор: Никола Тунев