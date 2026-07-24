Снимка: gettyimahes
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Десетки ранени при нови руски удари срещу градове в Източна Украйна
Десетки бяха ранени при руски въздушни удари срещу градове в Източна Украйна. В Запорожие пет управляеми бомби поразиха жилищни сгради и медицинско заведение. Ранени са 15 души. В Славянск още 14 души пострадаха, а цяла секция от жилищен блок се срути.
Руска атака по Харков прекъсна тока, нанесе щети по болница
На този фон президентът Володимир Зеленски се срещна с представители на американската оръжейна компания „Рейтиън“. Двете страни обсъдиха съвместно производство на ракети-прехващачи за системите „Пейтриът“. Зеленски заяви, че Украйна се надява да получи американски лиценз за производството им до края на годината.Редактор: Станимира Шикова
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