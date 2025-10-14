Снимка: ЕПА/БГНЕС
Зеленски обяви, че в петък ще се срещне с Тръмп във Вашингтон
В понеделник вечерта руските сили атакуваха с управляеми бомби втория по големина град в Украйна - Харков. Прекъснато е електрозахранването на 30 хиляди потребители, съобщава се и за няколко пострадали. При нападението са нанесени щети на болница и на повече от 10 автомобила.
Зеленски: Не бихме използвали ракети "Томахоук" срещу цивилни обекти в Русия
Междувременно, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че в петък ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп във Вашингтон. Двамата ще обсъдят възможностите на Украйна за противовъздушна отбрана и удари на далечни разстояния.
Зеленски лобира пред Вашингтон за доставка на произведени в САЩ ракети "Томахоук", които могат да поразяват Москва, но според украинците ще се използват само по военни цели.Редактор: Станимира Шикова
