В понеделник вечерта руските сили атакуваха с управляеми бомби втория по големина град в Украйна - Харков. Прекъснато е електрозахранването на 30 хиляди потребители, съобщава се и за няколко пострадали. При нападението са нанесени щети на болница и на повече от 10 автомобила.

Зеленски: Не бихме използвали ракети "Томахоук" срещу цивилни обекти в Русия

Междувременно, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че в петък ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп във Вашингтон. Двамата ще обсъдят възможностите на Украйна за противовъздушна отбрана и удари на далечни разстояния.

Зеленски лобира пред Вашингтон за доставка на произведени в САЩ ракети "Томахоук", които могат да поразяват Москва, но според украинците ще се използват само по военни цели.

