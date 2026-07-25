За периодични пожари край домовете във вилна зона край Слънчев бряг сигнализират жители от района. Те са предизвиквани от един и същ електрически стълб. Хората настояват за спешни мерки по отстраняване на проблема.

Застрашително почти като бомба със закъснител, този звук периодично стряска жителите на вилна зона "Чолакова чешма" край село Кошарица. През месец март авариен екип идва на място за да отстрани повредата. Оказва се обаче, че стълбът продължава да не дава покой на хората. Само преди дни предизвиква нов пожар на метри от домовете им.

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"Пожарникарите, полицията, тук също искам да благодарим на районното управление в Слънчев бряг, че бързо реагираха, евакуираха и организираха цялото гасене на това бедствие. Миналата година имаше три, тази година вече са два", споделя Тодор Тодоров.

Днес, минути след като екипът ни напусна вилната зона, нов пожар вдигна на крак спасителните екипи. Потушен е незабавно. "Никаква реакция. Казаха, че нищо не могат да направят и било от щъркелите", казва друг жител.

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Тук живеят близо 100 души, всички запасени с туби и бидони пълни с вода, дори с пожарникарски маркуч, който да използват при нужда. Разказват ни, че се страхуват да заспят нощем, след последния пожар, наложил евакуация.

"Получават се волтови дъги, които предизвикват пожари. Играем си на игра на нерви", споделя жител. "Всяка вечер дежурим, гледаме дали не се е запалило.Постоянно сме в стрес", казва друг.

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От енергодружество EVN заявиха, че мрежата е рехабилитирана, а днес на терен е изпратен авариен екип. "Тъй като продължават да пристигат сигнали от клиенти, очевидно те са притеснени. Ние не искаме клиентите да са притеснени от нашата мрежа, още днес отново сме направили проверка. Преди няколко дни пак имаше проверка от наши сътрудници там, и в случая, че проверките категорично докажат, че има нужда от допълнителни действия, ще ги направим", каза Петър Костадинов.

Хората от вилна зона "Чолакова чешма" са пуснали сигнали както до КЕВР, пожарната, областния управител и до прокуратурата.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Никола Тунев