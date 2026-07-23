Нова информационна кампания цели да насочи общественото внимание към ролята на човешката небрежност при възникването на горски пожари и към необходимостта от по-отговорно поведение сред природата.

Ясен Цветков, председател на Националната асоциация на доброволците, каза в предаването „Социална мрежа” на NOVA NEWS, че пожарите в природата, причинени от човешка грешка, са около 85% по официална статистика. По думите му основната причина продължава да бъде човешко действие, човешко бездействие или небрежност.

Над 1500 пожарникари и доброволци ще бъдат обучени за превенция и овладяване на пожари

„Хубаво е да поговорим за това, което трябва да направим отвътре навън – тоест от нашите домове. Освен да не си изхвърляме фасовете където ни падне, трябва да се научим да пазим домовете си, да вземем мерки така, че да защитим нашите имоти”, посочи Цветков. По думите му през последните години профилът на малките населени места се е сменил.

„Вече нямаме наличие на малки домашни стопанства, нямаме животни, които пасат, нямаме обработване на площи. Обезлюдяват се селата и съответно все повече виждаме неподдържани дворове, неокосени общи площи и това с добавка – един фас или искра отнякъде, може да причини огромни щети”, предупреди той.

Последните два пожарни сезона бяха изключително тежки в България, каза Ясен Цветков и допълни, че е имало пожари, възникнали от приготвяне на зимнина.

В България има най-малко формирования и най-малко доброволци в сравнение с другите европейски държави, обърна внимание той.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова