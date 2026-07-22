Мощни бури, които преминаха през Балканите в нощта срещу сряда, взеха най-малко една жертва в Албания, раниха 15 човека в Северна Македония и нанесоха сериозни материални щети в няколко държави от региона. Екстремното време дойде след седмици на горещини и продължителна суша в Централна Европа.

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В Албания електротехник загина, докато ремонтирал електропровод в крайбрежния град Химара. Още трима души са били приети в болница в град Саранда с наранявания, причинени от паднали дървета и счупени стъкла.

Силна гръмотевична буря остави хиляди домакинства без електричество и нанесе сериозни материални щети. Според очевидци бурният вятър е изпочупил прозорците на хотели и е предизвикал пожар в сграда.

What a night that was



It was a thunderstorm here in Albania last night, shutting down electricity, breaking the hotel windows, chairs and stuff flying all over the place. It even started to burn in the neighbour building (you see the fire in the video)



Speechless 😅 but I'm ok! pic.twitter.com/OpqycRXgJj — N 🇸🇪 - 🇺🇦🍉 (@BumbacComeback) July 22, 2026

В Босна и Херцеговина най-тежко засегнат е южният регион Херцеговина, особено районът около град Невесине. Кметът Миленко Авдалович съобщи, че стихията е нанесла огромни щети на земеделската продукция.

„В селата, засегнати от бурята, нашите земеделци практически няма да имат какво да приберат. Бурята помете всичко“, заяви той, визирайки нивите с картофи, лук и зеле, както и овощните градини.

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Почти цялата територия на Северна Македония също беше засегната от силни ветрове с пориви до 134 км/ч. Най-сериозни са пораженията в столицата Скопие, където най-малко 15 души са потърсили медицинска помощ. Част от пострадалите са с тежки травми на главата и фрактури, а останалите са получили по-леки наранявания от паднали клони и части от покривни конструкции.

Sudden dust storm swept through Skopje's Macedonia Square pic.twitter.com/tzPjwtOU3o — Surajit (@surajit_ghosh2) July 21, 2026

Стихията е повредила повече от 100 автомобила, изкоренила е 189 дървета и е нанесла щети на редица обществени сгради, сред които президентството, няколко министерства, летището и Градската болница „Осем септември“, където е разрушена част от покрива.

Паднати дрвја и семафори, откорнати кровови и прозорци, прекини во електричната мрежа, блокирани патишта. Ова се последиците од невремето со силен ветер и дожд кое попладнево околу 17:00 часот го зафати Скопје.



Граѓаните кои се најдоа на отворено бараа засолништа. Луѓето на… pic.twitter.com/GJJd5MDrar — TRT Balkan MK (@TRTBalkanMK) July 21, 2026

Десетки са жителите на Скопие, потърсили лекарска помощ след вчерашната буря, която предизвика щети на стотици автомобили, почти 190 изкоренени дървета и десетки отнесени покриви в града.

Sudden dust storm swept through Skopje's Macedonia Square pic.twitter.com/tzPjwtOU3o — Surajit (@surajit_ghosh2) July 21, 2026

В Центъра по спешна хирургия са приети 11 пациенти, трима от които с тежки наранявания, а в Университетската клиника за травматология, ортопедия, анестезия, реанимация и интензивно лечение към болницата „Майка Тереза” има настанен пациент с травма на главата и фрактура на едната подбедрица, казва за държавната информационна агенция МИА директорът на клиниката Игор Мерджановски. В Университетската клиника по хирургия "Свети Наум Охридски" са дошли шестима пострадали от бурята в резултат на паднали дървета и клони, както и от паднали от покриви ламарини и керемиди, които се лекуват амбулаторно, предаде Маринела Величкова, кореспондент на БТА в Скопие.

В Центъра по спешна хирургия са приети 11 пациенти, трима от които с тежки наранявания, а в Университетската клиника за травматология, ортопедия, анестезия, реанимация и интензивно лечение към болницата „Майка Тереза” има настанен пациент с травма на главата и фрактура на едната подбедрица, казва за държавната информационна агенция МИА директорът на клиниката Игор Мерджановски. В Университетската клиника по хирургия "Свети Наум Охридски" са дошли шестима пострадали от бурята в резултат на паднали дървета и клони, както и от паднали от покриви ламарини и керемиди, които се лекуват амбулаторно.

Паднати дрвја и семафори, откорнати кровови и прозорци, прекини во електричната мрежа, блокирани патишта. Ова се последиците од невремето со силен ветер и дожд кое попладнево околу 17:00 часот го зафати Скопје.



Граѓаните кои се најдоа на отворено бараа засолништа. Луѓето на… pic.twitter.com/GJJd5MDrar — TRT Balkan MK (@TRTBalkanMK) July 21, 2026

Данните от Националната мрежа от автоматични метеорологични станции показват изключително силни пориви на вятъра в страната. В Скопската котловина е регистриран максимален порив на вятъра от 130 км/ч, същите стойности е достигнал и вятърът в струмишкото Ново село, а най-силни са били поривите на вятъра в Щип, където е отчетена сила от 134 км/ч

Според Хидрометеорологичната администрация в Северна Македония, съгласно класификацията на силата на вятъра ураганът е вятър, чиято скорост надвишава 118 км/ч.

Бурята е засегнала сериозно и инфраструктурата за електроразпределение. Поради няколкостотин паднали стълба, 2308 подстанции са останали без ток, съобщиха от Електроразпределителното дружество, пишат медиите в страната. В момента по 300 подстанции в цялата страна все още се работи, тъй като достъпът до някои от тях е блокиран от паднали дървета.

Учените предупреждават, че екстремните метеорологични явления ще стават все по-чести и интензивни заради продължаващото изменение на климата, свързано с емисиите на парникови газове.

Редактор: Иван Иванов