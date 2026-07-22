Силен вятър с пориви до 134 км/ч и проливни дъждове предизвикаха хаос в няколко държави от региона

Мощни бури, които преминаха през Балканите в нощта срещу сряда, взеха най-малко една жертва в Албания, раниха 15 човека в Северна Македония и нанесоха сериозни материални щети в няколко държави от региона. Екстремното време дойде след седмици на горещини и продължителна суша в Централна Европа.

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В Албания електротехник загина, докато ремонтирал електропровод в крайбрежния град Химара. Още трима души са били приети в болница в град Саранда с наранявания, причинени от паднали дървета и счупени стъкла.

Силна гръмотевична буря остави хиляди домакинства без електричество и нанесе сериозни материални щети. Според очевидци бурният вятър е изпочупил прозорците на хотели и е предизвикал пожар в сграда.

В Босна и Херцеговина най-тежко засегнат е южният регион Херцеговина, особено районът около град Невесине. Кметът Миленко Авдалович съобщи, че стихията е нанесла огромни щети на земеделската продукция.

В селата, засегнати от бурята, нашите земеделци практически няма да имат какво да приберат. Бурята помете всичко“, заяви той, визирайки нивите с картофи, лук и зеле, както и овощните градини.

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Почти цялата територия на Северна Македония също беше засегната от силни ветрове с пориви до 134 км/ч. Най-сериозни са пораженията в столицата Скопие, където най-малко 15 души са потърсили медицинска помощ. Част от пострадалите са с тежки травми на главата и фрактури, а останалите са получили по-леки наранявания от паднали клони и части от покривни конструкции.

Стихията е повредила повече от 100 автомобила, изкоренила е 189 дървета и е нанесла щети на редица обществени сгради, сред които президентството, няколко министерства, летището и Градската болница „Осем септември“, където е разрушена част от покрива. 

Десетки са жителите на Скопие, потърсили лекарска помощ след вчерашната буря, която предизвика щети на стотици автомобили, почти 190 изкоренени дървета и десетки отнесени покриви в града.

В Центъра по спешна хирургия са приети 11 пациенти, трима от които с тежки наранявания, а в Университетската клиника за травматология, ортопедия, анестезия, реанимация и интензивно лечение към болницата „Майка Тереза” има настанен пациент с травма на главата и фрактура на едната подбедрица, казва за държавната информационна агенция МИА директорът на клиниката Игор Мерджановски. В Университетската клиника по хирургия "Свети Наум Охридски" са дошли шестима пострадали от бурята в резултат на паднали дървета и клони, както и от паднали от покриви ламарини и керемиди, които се лекуват амбулаторно, предаде Маринела Величкова, кореспондент на БТА в Скопие. 

В Центъра по спешна хирургия са приети 11 пациенти, трима от които с тежки наранявания, а в Университетската клиника за травматология, ортопедия, анестезия, реанимация и интензивно лечение към болницата „Майка Тереза” има настанен пациент с травма на главата и фрактура на едната подбедрица, казва за държавната информационна агенция МИА директорът на клиниката Игор Мерджановски. В Университетската клиника по хирургия "Свети Наум Охридски" са дошли шестима пострадали от бурята в резултат на паднали дървета и клони, както и от паднали от покриви ламарини и керемиди, които се лекуват амбулаторно.

Данните от Националната мрежа от автоматични метеорологични станции показват изключително силни пориви на вятъра в страната. В Скопската котловина е регистриран максимален порив на вятъра от 130 км/ч, същите стойности е достигнал и вятърът в струмишкото Ново село, а най-силни са били поривите на вятъра в Щип, където е отчетена сила от 134 км/ч

Според Хидрометеорологичната администрация в Северна Македония, съгласно класификацията на силата на вятъра ураганът е вятър, чиято скорост надвишава 118 км/ч.

Бурята е засегнала сериозно и инфраструктурата за електроразпределение. Поради няколкостотин паднали стълба, 2308 подстанции са останали без ток, съобщиха от Електроразпределителното дружество, пишат медиите в страната. В момента по 300 подстанции в цялата страна все още се работи, тъй като достъпът до някои от тях е блокиран от паднали дървета.

Учените предупреждават, че екстремните метеорологични явления ще стават все по-чести и интензивни заради продължаващото изменение на климата, свързано с емисиите на парникови газове.

Редактор: Иван Иванов
Източник: БГНЕС; Маринела Величкова, кореспондент на БТА в Скопие

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