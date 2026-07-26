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Преминаването през пунктовете става бавно
Днес продължава да е натоварено движението на граничните пунктове „Калотина“ и „Капитан Андреево“. Основната причината е напливът от гастарбайтери, които се прибират от Западна Европа в Турция за лятната си ваканция.
Преминаването през пунктовете става бавно, а граничните власти призовават за търпение. Заради натоварения трафик по някои от основните магистрали у нас следобед ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона. Ограничението е в сила и в двете посоки на магистралите „Тракия“, „Струма“ и през Кресненското дефиле – от пътен възел „Симитли“ до граничния контролно- пропускателен пункт „Кулата“.
Засилен трафик и задръствания към границите с Гърция и Сърбия
Промяната цели да намали риска от тапи и катастрофи.Редактор: Дарина Методиева
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