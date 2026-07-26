Снимка: Стопкадър
-
Андрей Гюров: Решението за президентска кандидатура не е лично, а въпрос за бъдещето на България
-
ГЕРБ подава жалба пред Конституционния съд заради Бюджет 2026
-
Кои имена на кандидати за президент вече са известни
-
Правителството обмисля 75% обезщетение за майките, които се връщат по-рано на работа
-
Надежда Йорданова: Надявам се скоро да разберем кой ще бъде кандидатът за президент на демократичната общност
-
Димитър Здравков: Илияна Йотова е най-достойният възможен кандидат за президент
Касъм-Жомарт Токаев се впусна в дълги разсъждения, които руският президент беше принуден да седи и да слуша
Президентът на Казахстан посъветва Владимир Путин да замрази бойните действия в Украйна и да се върне към преговорите. Това стана в присъствието на руския президент по време на среща в сибирския град Омск.
Касъм-Жомарт Токаев се впусна в дълги разсъждения, които Владимир Путин беше принуден да седи и да слуша. Казахстанецът каза, че това очевидно не е гражданска война, а междудържавен конфликт, както че в международната практика вече има примери как да се сложи край.
Русия атакува Киев, десетима са убити и близо 100 са ранени при удари
„Може би е време да замразим този конфликт и да се върнем към „Истанбулската формула 2.0“, предвид постигнатите там значителни резултати. Трагично е, че умират млади хора - те представляват генофонда на братските народи на Русия и Украйна“, заяви Касъм-Жомар Токаев.Редактор: Дарина Методиева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни