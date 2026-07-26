Президентът на Казахстан посъветва Владимир Путин да замрази бойните действия в Украйна и да се върне към преговорите. Това стана в присъствието на руския президент по време на среща в сибирския град Омск.

Касъм-Жомарт Токаев се впусна в дълги разсъждения, които Владимир Путин беше принуден да седи и да слуша. Казахстанецът каза, че това очевидно не е гражданска война, а междудържавен конфликт, както че в международната практика вече има примери как да се сложи край.

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„Може би е време да замразим този конфликт и да се върнем към „Истанбулската формула 2.0“, предвид постигнатите там значителни резултати. Трагично е, че умират млади хора - те представляват генофонда на братските народи на Русия и Украйна“, заяви Касъм-Жомар Токаев.

Редактор: Дарина Методиева