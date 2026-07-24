Руска ракетна атака уби десетима и рани близо 100 души в Киевска област. Представители на отбранителния сектор заявиха, че ударът е бил насочен срещу изложение, обявено предварително в социалните мрежи и събрало професионалисти от военната индустрия. В Киев бяха задействани системите за противовъздушна отбрана, за да отблъснат руска атака, заяви днес кметът на украинската столица Виталий Кличко, предаде "Ройтерс"

„Русия отново нанесе ракетен удар по Киевска област. Десет души са загинали, а около 100 са ранени с различна степен на тежест“, съобщи в Telegram главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко.

Той обяви и започването на разследване за „небрежност, довела до смърт“ във връзка с „евентуално неизпълнение на задълженията“ при организирането на военното събитие.

„Разследването ще установи кой е взел решението за организирането на събитието, кой е одобрил мястото, часа и формата му и дали рисковете са били правилно оценени“, добави Кравченко, цитиран от АФП.

Известният представител на сектора Игор Федирко потвърди във Facebook, че сред жертвите на руската атака има „представители на украинската отбранителна индустрия“.

Съветникът на Володимир Зеленски по въпросите на отбраната Сергей Бескрестнов разкритикува в Telegram организирането на военни събития без осигурени укрития за участниците и предварителното им оповестяване в социалните мрежи.

Друга представителка на сектора - Катерина Михалко, определи случилото се в Instagram като „ден на траур за украинската военна индустрия“.

След руското нахлуване през 2022 г. украински представители многократно бяха критикувани за организирането на военни събития, включително церемонии по връчване на отличия, без достатъчни мерки за сигурност. Част от тях впоследствие станаха мишена на руски удари.

Шестима ранени при руските удари по Киев, съобщи кметът на града

Редактор: Цветина Петрова