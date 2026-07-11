Шестима души са били ранени в среднощната руска ракетна атака по украинската столица Киев, предаде "Франс прес", като се позова на кмета на града Виталий Кличко.

По-рано тази нощ беше съобщено за експлозии, отекващи в града, хората бяха призовани да се укрият в бомбоубежищата.

Сирените за въздушна тревога завиха няколко минути след първата експлозия. „Врагът атакува столицата с ракети. Моля, останете на безопасни места!“, написа в Telegram ръководителят на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко.

Трета масирана атака срещу Украйна за по-малко от седмица

От юни насам Киев е обект на масирани удари, извършвани с все по-голям брой ракети, особено балистични, които са по-бързи и по-трудни за прехващане. При атака с безпрецедентен мащаб през нощта на 1 срещу 2 юли в столицата на Украйна загинаха 30 души.

Днешната нова атака последва удари с украински дронове по петролна инфраструктура в Русия, както и по пристанището Таганрог в южната част на страната.

Редактор: Ивета Костадинова