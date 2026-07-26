Началникът на Военновъздушните сили ген. Николай Русев категорично отрече появилите се информации, че ще се включи в президентската надпревара като кандидат за вицепрезидент.

Позицията му беше публикувана в социалните мрежи само часове след като държавният глава Илияна Йотова официално обяви намерението си да се кандидатира за президент. Тя уточни, че името на кандидата за вицепрезидент ще бъде представено през есента.

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В публикацията си ген. Русев заявява, че никога не е бил обсъждан като вариант за този пост и призова медиите да не се подвеждат по подобни информации. „Това никога не е било актуално“, пише началникът на ВВС. Той не пропусна и доза чувство за хумор, като отбеляза, че единственият начин да се насочи към „Дондуков“ 2 е „ако бъдат осигурени две паркоместа на жълтите павета за двойка Ф-16 и МиГ-29“.

Редактор: Цветина Петкова