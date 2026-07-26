Скрити в дебрите на Рила планина, водопадите „Бохемия“ предлагат впечатляващо съчетание от дива природа, стръмни скални участъци и мощни водни каскади. Само на кратко разстояние от пътя към Рилския манастир се намира една от най-живописните природни забележителности в района на град Рила.

Каскадата носи името си от стара кръчма „Бохемия“, която някога се е намирала край железопътната линия по дъното на долината на Рилската река. В миналото теснолинейката оживявала района, като обслужвала дърводобива и превозвала поклонници към Рилския манастир.

Днес на мястото на старите релси природата е изваяла впечатляваща каскада от 11 водопада. Те са разположени в тесен каньон на приток на Рилската река, който се спуска по северния склон на Царевръшкия рид.

Пътеката към водопадите започва от шосето за Рилския манастир, почти на изхода на град Рила. След обилни дъждове водата превръща деретата в планината в мощни потоци, а грохотът на каскадата се чува още от пътя.

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Първият водопад е и един от най-внушителните. Той се вижда още от шосето и пада от височина, която достига около 20-30 метра, макар голяма част от него да е скрита зад огромните скални блокове.

Същинската пътека към каскадата започва около 300 метра по-нагоре по шосето. Маршрутът е кръгов, а част от него преминава през стръмен и труден терен. По пътеката има въжета и дървени стълби, които помагат при изкачването.

В най-екстремните участъци туристите преминават по тесни скални участъци на няколко метра над бушуващия поток. Водата преминава през скалите, образувайки поредица от малки и големи водопади, всеки със свой облик.

Сред най-впечатляващите места е водопад, който се спуска между две огромни канари. Водните пръски и прохладният въздух превръщат мястото в естествена прегръдка на планината.

С изкачването водопадите стават все по-впечатляващи, а пътеката достига близо 60 метра над нивото на автомобилния път. В горната част на каскадата потокът е по-буен, а водопадите са скрити сред гъстата растителност и стръмните скални отвеси.

Последният от описаните 11 водопада се намира високо над останалите и е закътан встрани от пътеката. До него се достига трудно, но гледката към водата, скалите и каньона го превръща в един от най-впечатляващите моменти от маршрута.

Цялата кръгова обиколка на Бохемските водопади е малко над километър и опитен планинар може да я премине за по-малко от час. Маршрутът обаче е стръмен и на места екстремен, затова са необходими подходящи обувки и повишено внимание.

За любителите на по-дългите преходи районът предлага и допълнителна възможност – изкачване до една от скалите над долината. Разходката до кръста отнема около час и разкрива панорамна гледка към живописната долина на Рилската река.

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