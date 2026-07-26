Голям пожар избухна в района между петричките села Кърналово и Михнево, съобщи кореспондентът на БТА Деница Кючукова.

Огънят е обхванал сухи треви и храсти, а заради силния вятър съществува риск пламъците да се разпространят по-бързо, което затруднява действията на пожарникарите.

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На място са изпратени два противопожарни екипа, които работят по овладяването на стихията. В гасенето участва и екип на Аварийното звено към Община Петрич.

Няма информация за застрашени населени места или пострадали хора. Екипите продължават работа на терен, като основната им задача е да ограничат разпространението на пожара въпреки неблагоприятните метеорологични условия.

Редактор: Цветина Петкова