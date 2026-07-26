16 български атлети, 24 медала и едно силно послание – донорството и трансплантациите, които дават втори шанс за живот. Защото най-голямата победа не е на спортната площадка, а с всеки спасен живот. Георги Пеев разказва за успехите на националния отбор на Европейските игри за трансплантирани атлети в "Близо до спорта" по NOVA NEWS.

"За първи път участваме с толкова много състезатели. Имахме отбор в турнира по ходещ футбол - това е подходящ спорт за хора с двигателни нарушения, като при тичане получаваш нарушение", споделя Георги.

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Той разказва, че са победили отбори като Германия и Португалия, но на финала са паднали от дузпи при среща с отбора на Полша.

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