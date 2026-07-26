Гръцкото правителство разширява мерките за овладяване на високите цени на горивата, като през август ще увеличи държавната субсидия за дизеловото гориво с още 10 евроцента на литър. Така общото намаление на цената ще достигне 15 евроцента за литър, съобщи премиерът Кириакос Мицотакис, цитиран от „Катимерини“.

По думите му мярката е на стойност 30 млн. евро и има за цел да облекчи транспортния сектор и бизнеса, като същевременно ограничи натиска върху цените по цялата верига на доставки.

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Новата държавна помощ допълва вече действащата отстъпка от 5 евроцента на литър дизел, която се финансира от двете големи гръцки петролни рафинерии. В сила остава и намалението от 10 евроцента на литър бензин.

Мицотакис обясни решението с продължаващата нестабилност на международните енергийни пазари вследствие на новото изостряне на напрежението в Близкия изток. Той увери, че кабинетът ще продължи да подпомага домакинствата и бизнеса, доколкото го позволяват възможностите на икономиката, за да смекчи ефекта от външните кризи.

Гърция започна да подпомага потребителите още в началото на април, когато въведе извънредна отстъпка от 20 евроцента на литър дизел заради рязкото поскъпване на енергоносителите след конфликта с Иран. По-късно мярката беше удължена до края на юни.

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През юли гръцкият премиер обяви и споразумение с основните петролни рафинерии в страната, които се ангажираха до края на август да намалят цената на бензина с 10 евроцента на литър, а на дизела - с 5 евроцента на литър. Сега държавата надгражда тази схема с допълнително финансиране за дизеловото гориво.

Редактор: Цветина Петкова