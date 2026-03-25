Гръцкото правителство обяви пакет от 300 милиона евро финансова помощ за справяне с нарастващите цени, предизвикани от ескалацията на конфликта в Близкия изток. Програмата е насочена към потребителите, земеделските производители и представителите на транспортния сектор.

Според губернатора на регионите част от средствата - около 100 милиона евро, ще бъдат осигурени от печалбите на казината, така че бюджетът на страната няма да бъде натоварен допълнително. Останалата част от финансирането ще дойде от туристическия сектор и електроразпределителните компании.

Гърция отпуска 300 млн. евро за борба с поскъпването заради войната в Близкия изток

За домакинствата е предвидена пряка субсидия за дизелово гориво. Българските граждани, пътуващи в Гърция през следващите два месеца, могат да се възползват от намаление от 0,20 евро на литър дизел на бензиностанциите. Освен това ще бъде издадена дигитална карта за собственици на гръцки автомобили, включително и за българи с такива превозни средства, с която могат да получат 50 евро за континентална Гърция и 60 евро за островите за периода април-май. Средствата могат да се използват и за градски транспорт и таксита.

Таксиметровите шофьори ще получат еднократна помощ от 20 евро, за да се ограничи повишаването на цените на услугите.

За земеделския сектор е предвидено покриване на 15% от разходите за торове през април и май, комбинирано с по-евтино дизелово гориво за селскостопанския транспорт. Това се очаква да стабилизира цените на хранителните продукти.

Допълнително, Гърция планира увеличаване на минималната работна заплата на 930 евро бруто, предоставяне на ваучери за покупки на стойност между 22 и 100 евро и компенсации за фериботните услуги, които ще запазят цените на билетите за обществото и туристите.

Гърция изплаща помощи за високите цени на горивата и хранителните продукти

Бонус в програмата са строгите контролни механизми и глоби от 5 хил. до 1 млн. евро за търговци, които се опитват да спекулират с цените, с цел да се предпазят гражданите от допълнителни увеличения на основни стоки.

Кореспондентът на NOVA в Гърция Бойка Атанасова отбелязва, че в магазините цените на основните стоки, включително млечни и месни продукти, са по-ниски в сравнение с тези в България, което допълнително подпомага потребителите в борбата с инфлацията.