Гръцкото правителство обяви извънреден пакет от икономически мерки на стойност 300 милиона евро. Той цели да защити домакинствата и бизнеса от инфлационния шок, предизвикан от ескалацията на конфликта в Близкия изток. Подкрепата ще бъде съсредоточена основно през април и май.

Централно място в пакета заема завръщането на дигиталната карта за гориво (Fuel Pass). Домакинствата в континенталната част на страната ще получат по 50 евро за два месеца, докато за жителите на островите сумата е фиксирана на 60 евро. Помощта се изчислява на средно 36 цента на литър бензин. Основното изискване за дигиталната карта за гориво е годишен семеен доход до 30 000 евро. Този праг се увеличава с по 3000 евро за всяко дете, като достига таван от 45 000 евро за многодетни семейства.

Нови мерки срещу високите цени на горивата в Гърция

Успоредно с това държавата ще субсидира директно дизеловото гориво с 16 цента на литър (близо 20 цента с ДДС) още в разпределителната мрежа, за да свали крайната цена на колонките.

Земеделският сектор също получава глътка въздух – фермерите ще бъдат компенсирани с 15% от стойността на фактурите за закупени торове. За да се гарантира стабилност на цените на фериботните билети, правителството договори субсидии за корабните компании срещу задължителни отстъпки в билетите. Държавната субсидия е директно обвързана с цената на мазута. Ако пазарната цена падне под определен праг, компаниите са длъжни автоматично да намалят цените на билетите за крайните потребители, в противен случай губят правото на държавна помощ.

Министерството на развитието засилва проверките по бензиностанциите и в супермаркетите. Глобите за нарушаване на тавана на печалбата (който не може да надвишава нивата от миналата година) могат да достигнат до 1 милион евро.

Премиерът Кириакос Мицотакис подчерта, че контролът върху пазара остава строг, като се запазват законовите тавани върху маржа на печалба за горивата и стоките от първа необходимост, за да се пресече всякаква възможност за спекула.