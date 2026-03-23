Гръцкото правителство обяви нови мерки за справяне с растящите цени на горивата. С 20 цента ще се субсидира цената на всеки литър дизелово гориво.

Ще бъде въведена и т.нар. „карта за горива“. Тя ще е дигитална и би трябвало да осигурява помощ от 36 цента на литър бензин. Подкрепата ще бъде насочена основно към домакинства с по-ниски доходи. По-голяма помощ ще получават семействата с повече деца.

Субсидия засега се предвижда за семейства с годишен до 25 хиляди евро.

