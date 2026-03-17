Служебният премиер Андрей Гюров обясни как е формирана сумата за подпомагане на най-уязвимите групи от обществото във връзка с поскъпването на горивата. Във видео във Facebook той показа как е изчислена стойността ѝ – 20 евро.

"Назад във времето видяхме, че хората с ниски доходи потребяват около 100 евро на месец за гориво“, казва той. „Последните дни увеличението на цената на горивата е около 20%, така че сметката отива от 100 евро на 120“, казва още служебният премиер. По неговите думи когато хората получат компенсация от 20 евро, сметката им ще остане същата.

„Тези 20 евро нито са много, нито са малко. Те са точно компенсацията, която ще подпомогне хората, без да ги удари по джоба“, посочи Гюров.

Припомняме, че на 12 март служебното правителство предложи конкретни мерки за подкрепа на най-уязвимите групи от обществото и бизнеса във връзка с поскъпването на горивата. На 15 март Гюров заяви, че хората с доходи до два пъти линията на бедност, която е 390,63 евро или общо около 781 евро, ще получат по 20 евро помощ заради поскъпването на горивата.

Редактор: Цветина Петрова