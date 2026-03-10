Гръцкото правителство подготвя нов пакет от мерки в подкрепа на домакинствата заради поскъпването на горивата и храните. Причината е рязкото увеличение на цените на енергията и опасенията, че напрежението в Близкия изток може да доведе до допълнително поскъпване на петрола и транспортните разходи, съобщиха гръцки медии.

Сред обсъжданите мерки е възстановяване на програмата Fuel Pass, чрез която държавата компенсира част от разходите за бензин и дизел на гражданите. Паралелно с това се разглежда и вариант за предоставяне на ваучери за покупки на хранителни продукти на домакинства с по-ниски доходи, по подобие на предишната схема Market Pass.

Властите в Атина обмислят и въвеждане на ограничения върху печалбите в търговията с горива, за да се предотвратят спекулативни увеличения на цените. Според гръцки медии в някои райони на страната цената на бензина вече се доближава до 2 евро за литър, което оказва сериозен натиск върху семейните бюджети.

По информация на местни издания правителството е готово да задели значителен финансов ресурс за подпомагане на гражданите, като при задържане на високите цени на петрола общият размер на мерките може да достигне около 600 милиона евро. Целта е да се смекчи ефектът от инфлацията и да се подкрепят най-уязвимите домакинства в страната.

