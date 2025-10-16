Храната в Гърция е много по-евтина, отколкото в България. Това каза икономистът Йоаким Каламарис в ефира на “Здравей, България”. Той сподели, че пазарува оттам, когато му е удобно.

Правителството в Атина обяви нова инициатива за борба с инфлацията и високите разходи за живот. В координация с търговските вериги и производителите, цените на над 2000 основни продукта, включително храни и стоки от първа необходимост, ще бъдат намалени с до 20%.

Мярката е част от по-широк план на правителството да облекчи домакинствата на фона на продължаващата инфлация и икономическото напрежение в региона. Инициативата е пореден пример за активна държавна намеса в полза на потребителите.

Гърция дава по 250 евро бонуси на пенсионерите

“Това е третата мярка след кошницата на потребителя. Преди това държавата и правителството въведоха 1000 нови артикула и сега обявиха 2500 допълнителни стоки”, обясни икономистът.

По думите му става въпрос конкретно за 7000 артикула и стоки, които съществуват в основната част от гръцките супермаркети. “Една трета и повече от тях вече се контролират от държавата напълно и, ако се наруши цената, има сериозни санкции”.

“Тази мярка ще продължи, докато достигне 100%. Просто се прави плавно, тъй като органите за контрол в държавата са ограничени като хора и екипи, но засега е постигнат над 30% контрол на тези стоки”, каза Каламарис.

Гърция въвежда отстъпки за 1000 основни хранителни стоки до Нова година

Икономистът сподели, че постигнатите резултати са след преговори със собствениците на супермаркети, тъй като държавата е доказала, че имат спекула и сериозна печалба. Инфлацията в Гърция в момента е 3% при среден ръст на инфлацията в Европейски съюз от 2%.

По думите му държавата влиза сериозно в печалбите на дадени стоки, продукти и съответни производители, за да може те да контролират търговеца.

“Тази мярка касае уязвимите групи - диабетици, малки деца и други. Затова цената на маслото, млякото, това, което касае диабетиците и хората, с чието здраве трябва да се внимава, е по-евтина”, обясни Каламарис.

Той сподели, че всеки един супермаркет в Гърция има реални промоции - не от 1,49 на 1,47. “Мерките, които се взимат от правителство, са в посока оптимизиране на разходите на гражданите”, допълни той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Митева