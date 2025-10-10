По 250 евро помощ ще получат всички пенсионери и пенсионирали се в Гърция чужденци, между които и много българи с ниски доходи до 15 ноември. Изплащането на надбавката ще се извърши автоматично, без да се изискват никакви действия от заинтересованите лица.

Размерът на финансовата помощ варира в зависимост от семейното положение на получателите. Самотните пенсионери получават 250 евро, докато двойките имат право на 500 евро. Така през ноември, в допълнение към изплащането на декемврийските пенсии, новата годишна финансова помощ от 250 евро ще бъде преведена по сметките.

Годишната финансова помощ от 250 евро е освободена от данъци, не може да бъде прехвърляна и конфискувана от държавата или трети страни, не е обвързана с и не се приспада от потвърдени задължения към данъчната администрация и държавата като цяло. Тя също така не подлежи на такси, вноски или други удръжки в полза на държавата.

За 2025 г. бенефициентите ще бъдат тези, които ще навършат 65 години през 2024 г. (родени до 31.12.1959 г. включително). Също така, в допълнение към критерия за възраст, за да може дадено лице да се ползва от надбавката, трябва да отговаря и на следните критерии за доходи:

а) Годишен общ семеен доход, независимо от източника на произход, облагаем и освободен, действителен и предполагаем, не трябва да надвишава за всяка предходна данъчна година сумата от 14 000 евро за несемейни лица и 26 000 евро за семейни лица или за страна по споразумение за съжителство.

б) Общата стойност на недвижимите имоти на задълженото лице, съпруг/съпруга или страната по споразумение за съжителство и децата на издръжка не трябва да надвишава сумата от 200 000 евро за несемейно лице и 300 000 евро за семейно лице или за страна по споразумение за съжителство.