Гърция въвежда отстъпки за 1000 основни хранителни стоки. Мярката е част от политиката на Атина за борба със спекулата и натиска върху домакинствата. Намаленията ще продължат до края на годината, с тенденция да бъдат продължение до март следващата година, като в магазините ще има обозначения за промоционалните продукти. Откога новата мярка влиза в сила и какви са очакванията към нея разказа репортерът на NOVA Бойка Атанасова за “Събуди се”.

Отстъпки от поне 5% за 1000 хранителни стоки в магазините в Гърция

От 10 октомври се очаква да влязат в сила отстъпки между 5 и 10%, някъде и над 10 за над 1000 хранителни стоки в Гърция. Намаленията ще важат до края на годината с тенденция да бъдат увеличени през следващата. Правителството призовава супермаркетите да ограничат средната си печалба, за да предложат по-големи намаления за по-голям период от време.

Първият „Магазин за хората“ отваря до края на годината с поне 30 продукта

Първият списък с хранителни стоки на промоция трябва да бъде изпратен до министерството до днес, неделя. Това е една инициатива, която е паралелна и почти идентична с “Потребителската кошница”, която съществува от 4 години в Гърция.

Целта е да се улесни семейният бюджет, тъй като катализатор на тази инициатива е недоволството на гръцките граждани относно високите цени в супермаркетите. Това е една част от мерките, които предприема правителството. В бъдеще ще бъдат обявени и други.