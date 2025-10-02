От 10 октомври се очаква да влязат в сила отстъпки за над 1000 хранителни стоки в Гърция. Това става възможно след споразумение между Министерството на развитието и представители на супермаркетите и хранителната индустрия в южната ни съседка. Намаленията ще важат поне до края на годината с възможност за удължаване до март 2026-а. Правителството призова супермаркетите да ограничат средната си печалба, за да предложат по-големи намаления на цените и на други продукти за по-дълъг период от време.

Намаленията ще варират средно от 5% до 10%, без да се изключва възможността в някои случаи продуктите да поевтинеят и с над 10%. Очаква се първият списък с хранителни стоки на промоция да бъде изпратен до министерството от доставчиците до неделя.

Първият „Магазин за хората“ отваря до края на годината с поне 30 продукта

Техническите подробности относно етикетирането, както и въпроси, свързани с Кодекса за поведение, ще бъдат обсъдени на срещи, които търговците на дребно ще проведат през следващите дни с представители на Министерството на развитието. Целта на всички е инициативата да е със специално етикетиране, така че да бъде възприета от потребителите. Възможно е обаче всяка верига да избере сама предпочитан цвят за етикетите си за промоциите. Освен това в магазините ще има и плакат, който ще информира клиентите за намалените продукти.

След срещата в сряда с представители на супермаркетите и хранителната индустрия министърът на развитието Такис Теодорикакос заяви, че „инициативата за намаляване на цените на 1000 хранителни стоки е несъмнено положителна и необходима“.