Съоръжението е претърпяло тежки конструктивни повреди и е прекършен на няколко места

Въпреки че беше сериозно повреден при опустошителните наводнения, причинени от бурята „Даниел“ през септември 2023 г., мостът край село Палеопиргос в гръцката област Тесалия продължава да се използва от автомобилисти.

За опасната ситуация съобщи специализираното издание Jalopnik, като публикува и кадри на автомобили, преминаващи по компрометираното съоръжение.

Мостът е претърпял тежки конструктивни повреди и е прекършен на няколко места. Двата му края са пропаднали непосредствено след бреговете на реката, а централната част е силно провиснала, като на места почти докосва водната повърхност. Въпреки това платното все още не е потопено, което позволява на някои шофьори да рискуват и да преминават по него.

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Причината е желанието им да избегнат по-дългия обходен маршрут и така да спестят време и гориво. В разпространено видео се вижда как лек автомобил бавно и предпазливо прекосява опасния участък.

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По-необясним остава фактът, че съоръжението не е ремонтирано близо две години след бедствието, а достъпът до него не е напълно ограничен. Липсват достатъчно ясни предупредителни знаци, което създава сериозен риск за хората, които не познават района.

Туристите често разбират колко опасен е мостът едва когато вече са навлезли върху него. От двете страни той изглежда сравнително запазен, а едва в средата става ясно, че конструкцията е пропаднала. Връщането назад по тесния участък на заден ход обаче е изключително трудно и рисковано.

Допълнително объркване създават и навигационните приложения. В Google Maps мостът продължава да изглежда като напълно проходим, което кара много шофьори да планират маршрута си именно през него.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

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