Въпреки че беше сериозно повреден при опустошителните наводнения, причинени от бурята „Даниел“ през септември 2023 г., мостът край село Палеопиргос в гръцката област Тесалия продължава да се използва от автомобилисти.

За опасната ситуация съобщи специализираното издание Jalopnik, като публикува и кадри на автомобили, преминаващи по компрометираното съоръжение.

Мостът е претърпял тежки конструктивни повреди и е прекършен на няколко места. Двата му края са пропаднали непосредствено след бреговете на реката, а централната част е силно провиснала, като на места почти докосва водната повърхност. Въпреки това платното все още не е потопено, което позволява на някои шофьори да рискуват и да преминават по него.

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Причината е желанието им да избегнат по-дългия обходен маршрут и така да спестят време и гориво. В разпространено видео се вижда как лек автомобил бавно и предпазливо прекосява опасния участък.

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По-необясним остава фактът, че съоръжението не е ремонтирано близо две години след бедствието, а достъпът до него не е напълно ограничен. Липсват достатъчно ясни предупредителни знаци, което създава сериозен риск за хората, които не познават района.

Hopefully this bridge gets fixed soon, or at least barricaded. It seems like only a matter of time before the next crossing is the last. https://t.co/yl5up3wF5P — Jalopnik (@Jalopnik) July 19, 2026

Туристите често разбират колко опасен е мостът едва когато вече са навлезли върху него. От двете страни той изглежда сравнително запазен, а едва в средата става ясно, че конструкцията е пропаднала. Връщането назад по тесния участък на заден ход обаче е изключително трудно и рисковано.

Допълнително объркване създават и навигационните приложения. В Google Maps мостът продължава да изглежда като напълно проходим, което кара много шофьори да планират маршрута си именно през него.

Редактор: Цветина Петкова